Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής «απελευθέρωσε» χθες, Δευτέρα 17 Αυγούστου, τους πολυμηνιαίους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί λόγω του αφθώδους πυρετού, επιτρέποντας πλέον στους επισκέπτες της Λέσβου να μεταφέρουν εκτός νησιού τοπικά τυροκομικά προϊόντα.

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τυριά όπως η φέτα, το λαδοτύρι, το κασέρι, η γραβιέρα και το κεφαλοτύρι, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο μήνες ωρίμανσης, διάστημα που εγγυάται την υγειονομική τους ασφάλεια.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα των συντονισμένων πιέσεων του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, και του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Λέσβου προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιο Καββαδά. Η Περιφέρεια εξέφρασε την ικανοποίησή της, χαρακτηρίζοντας το μέτρο αυτό ως ένα καθοριστικό βήμα για την επιστροφή της τοπικής κτηνοτροφίας στην κανονικότητα.