Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη θαλάσσια περιοχή της Αγριλιάς, περίπου 3,5 ναυτικά μίλια από τη νοτιοανατολική ακτή της Λέσβου, όταν ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες ανατράπηκε.

Από το ναυάγιο έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι: ένα βρέφος, μία γυναίκα και τέσσερις άνδρες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το ταχύπλοο είχε αναχωρήσει από τα μικρασιατικά παράλια με προορισμό τη Λέσβο. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, φέρεται να συγκρούστηκε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά πλωτού σκάφους του Λιμενικού που επιχειρούσε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Οκτώ διασωθέντες

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, κατά την οποία εντοπίστηκαν και διασώθηκαν οκτώ άτομα.

Πρόκειται για τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της πόλης για τις απαραίτητες εξετάσεις και περίθαλψη.

Συνελήφθη 37χρονος Τούρκος

Μεταξύ των διασωθέντων βρίσκεται και ένας 37χρονος Τούρκος, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, αναγνωρίστηκε ως ο χειριστής του σκάφους και φερόμενος διακινητής των μεταναστών.

Ο 37χρονος συνελήφθη και σε βάρος του αναμένεται να σχηματιστεί η σχετική δικογραφία.

Δεν υπάρχουν αγνοούμενοι

Με βάση όσα ανέφεραν οι διασωθέντες στις Αρχές, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι από το περιστατικό.

Οι έρευνες και η προανάκριση συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση και η ανατροπή του ταχύπλοου.