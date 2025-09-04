Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα με δύο εστίες στην Βρίσα της Λέσβου και καίει σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Οι εστίες της φωτιάς εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος και όπως είπε στην ΕΡΤ Β. Αιγαίου ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Λέσβου – Λήμνου η φωτιά έχει μεγάλη έκταση και καίει δασική έκταση χαμηλή βλάστηση.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.