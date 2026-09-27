Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8 το βράδυ της Κυριακής (27/9) στην περιοχή Κούκμος, μεταξύ Παρακοίλων και Άγρας. Όπως δείχνει και το σχετικό βίντεο, η φωτιά ενισχύεται από τους πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: stonisi.gr