Καταγγελίες για σοβαρές παρεμβάσεις σε παραλίες της Λέσβου έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα στο Lesvosnews.gr.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν εργασίες με εκσκαφείς και φορτηγά στον αιγιαλό, σε περιοχές κατά μήκος της παραλίας του αεροδρομίου, ενώ τίθεται το ερώτημα εάν οι εργασίες αυτές εκτελούνται με σχετική άδεια από τις αρμόδιες Αρχές.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας Lesvosnews.gr, Γιάννης Συνάνης, σε ανάρτησή του στο Facebook: «δεκάδες καταγγελίες για σοβαρές παρεμβάσεις σε παραλίες του νησιού μας… Πριν από λίγο, μας έστειλαν βίντεο από όπου και οι φωτογραφίες που σας δημοσιεύουμε σε παρεμβάσεις του αιγιαλού, σε περιοχές κατά μήκος της παραλίας του αεροδρομίου… ΕΡΩΤΗΜΑ: Έχουν δοθεί οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή οι εργασίες αυτές γίνονται κάτω από τη μύτη των αρμοδίων Αρχών;».