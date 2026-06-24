Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Λέσβο η είδηση του θανάτου μιας 36χρονης γυναίκας και μητέρας, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του τοκετού στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν στη διασωλήνωσή της και τη νοσηλεία της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών, η 36χρονη δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατέληξε λίγο μετά την άφιξή της στην πρωτεύουσα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους και τους συναδέλφους της.

Λέσβος: Γιατρός του ΕΚΑΒ η 36χρονη

Όπως αναφέρει το Lesvosnews.net, η άτυχη γυναίκα ήταν γιατρός και τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική υγειονομική κοινότητα, καθώς επρόκειτο για μια επαγγελματία ιδιαίτερα αγαπητή και αναγνωρισμένη για την αφοσίωσή της στο λειτούργημά της.

Συνάδελφοί της μιλούν για έναν άνθρωπο με έντονο αίσθημα προσφοράς και ευθύνης, που βρισκόταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή όταν υπήρχε ανάγκη. Περιγράφουν μια γιατρό με ήθος, ευγένεια και διάθεση να στηρίζει ασθενείς και συνεργάτες χωρίς δεύτερη σκέψη.

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και στις τάξεις του ΕΚΑΒ επικρατεί βαρύ κλίμα. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί της κάνουν λόγο για μια γυναίκα που υπηρέτησε την ιατρική με συνέπεια και αξιοπρέπεια, αφήνοντας πίσω της το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο.