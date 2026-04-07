Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται τα τυροκομεία της Λέσβου, που προειδοποιούν ότι θα κατεβάσουν ρολά από αύριο, 8 Απριλίου, μέχρι νεωτέρας, εάν δεν αρθεί άμεσα η απαγόρευση εξαγωγής των τυροκομικών προϊόντων. Το μέτρο αφορά ακόμη και προϊόντα του 2025 που παραμένουν στις αποθήκες τους, οδηγώντας τις επιχειρήσεις σε σοβαρό οικονομικό και χωροαποθηκευτικό αδιέξοδο, ενώ έχουν ήδη χαθεί όλες οι παραγγελίες της περιόδου του Πάσχα.

Η ανησυχία εντείνεται με το νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού στην Αγία Παρασκευή, που παραβιάζει τη ζώνη των 10 χιλιομέτρων, θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον της κτηνοτροφίας, η οποία αποτελεί τον κύριο πυλώνα της οικονομίας του νησιού.

«Η κτηνοτροφία στηρίζει τη Μυτιλήνη και ακολουθούν η ελαιοκαλλιέργεια και ο τουρισμός. Περίπου 40.000 οικογένειες, που αντιστοιχούν στο 55% του νησιού, ζουν από την κτηνοτροφία», εξηγεί στο ThessPost.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Τυροκόμων Λέσβου, Ιγνάτιος Θυμέλης. Στο νησί παράγονται καθημερινά 250 τόνοι γάλακτος, ενώ η παραγωγή φέτας κυμαίνεται στους 50–60 τόνους, με την τρέχουσα περίοδο να αντιστοιχεί στα μισά επίπεδα παραγωγής γάλακτος της χρονιάς.

«Ζητούμε την άμεση δυνατότητα μεταφοράς των ώριμων προϊόντων, τα οποία σύμφωνα με όλα τα επιστημονικά δεδομένα δεν αποτελούν κίνδυνο για τον καταναλωτή, ή την αποθήκευσή τους σε αποθήκες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο αφθώδης πυρετός δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, ενώ ο ιός δεν επιβιώνει στο ώριμο τυρί λόγω της οξύτητάς του. Έχουμε τυριά που χρειάζονται δύο μήνες ωρίμανση· σήμερα ωρίμασαν τυριά που παράχθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου. Στις αποθήκες μας βρίσκονται προϊόντα από όλο το 2026 και από το 2025, που τώρα είναι εγκλωβισμένα», τονίζει.

Ένα ακόμη ζήτημα που προκαλεί ανησυχία στους κτηνοτρόφους είναι η εφαρμογή των αυστηρών μέτρων, που φαίνεται ότι συχνά μένει στην θεωρία, καθώς το λιμάνι δέχεται κανονικά οχήματα, ακόμα και από την Τουρκία, ενώ οι εξαγωγές τους παραμένουν «παγωμένες» για να περιοριστεί η εξάπλωση της ζωονόσου.

«Τα προϊόντα κυκλοφορούν κανονικά. Γιατί φοβούνται την επιμόλυνση μόνο για αυτούς που ζουν εκτός νησιού; Όλα τα φορτηγά και αυτοκίνητα περνούν ελεύθερα από το λιμάνι, μόνο αυτά με τυριά δεν μπορούν να φύγουν», υπογραμμίζει ο κ. Θυμέλης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Στύψης και κτηνοτρόφος Ιγνάτιος Μανάβης προσθέτει: «Η πολιτεία δεν μπορεί να ελέγξει τι μπαίνει στο νησί. Δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα, όταν κάθε μέρα μπαίνουν χίλια άτομα από την Τουρκία με τα αυτοκίνητά τους; Τι φέρνουν, τους ελέγχει κανείς;»

«Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει»

Μέσα σε μόλις ένα μήνα έχουν θανατωθεί περίπου 20 κοπάδια, με τους κτηνοτρόφους να ζουν καθημερινά με το άγχος ότι μπορεί να είναι οι επόμενοι. «Φοβόμαστε για τα ζώα μας, για την παραγωγή μας, για τα προϊόντα μας. Δεν υπάρχει σαφής καθοδήγηση για το μέλλον. Για το Πάσχα θα έβγαιναν στην αγορά 75.000 αρνιά, που τώρα δεν μπορούν να σφαγούν. Η συζήτηση για τα σφαγεία περιορίζεται στην τοπική αγορά… Μας έχουν βάλει τη θηλιά στον λαιμό. Σπουδάζουμε παιδιά και δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το αύριο. Τη μια μέρα έχεις κοπάδι αξίας 150.000 ευρώ και την επόμενη μηδέν, καθώς η ΚΥΑ για τις αποζημιώσεις δεν έχει ακόμη υπογραφεί», καταλήγει ο κ. Μανάβης.