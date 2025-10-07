Μία ακόμη δραματική εξέλιξη, αυτή τη φορά στο Ακρωτήρι Πέτρας στα νότια της Λέσβου, έπειτα από ναυάγιο που έλαβε χώρα με μετανάστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις άνθρωποι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πλωτά του Λιμενικού ενώ συνδράμει και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο καιρός στην περιοχή είναι καλός, με τους ανέμους να πνέουν με ένταση 3-4 μποφόρ και νοτιοδυτική κατεύθυνση.

Συνολικά διασώθηκαν 34 μετανάστες που είχαν βγει στη στεριά στα δυτικά του κόλπου Γέρας.