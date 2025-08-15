Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη δυτική Λέσβο στον δρόμο Πέτρας Σκαλοχωρίου στο ύψος της διασταύρωσης της Φίλιας. Η περιοχή έχει ελιές, χορτολιβαδική έκταση και βελανιδιές.

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής επιχειρεί στο σημείο για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Συγκεκριμένα επιχειρούν 12 οχήματα με 24 πυροσβέστες και 10 δασοκομάντος. Μαζί και όλη η δύναμη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας, ενώ παράλληλα η πυροσβεστική αυτή την ώρα επεμβαίνει σε δεύτερο περιστατικό πυρκαγιάς σε όχημα φορτωμένο με άχυρα στον δρόμο προς Ανεμώτια.

«Κάποια πράγματα μας ξεπερνούν πλέον», γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό ο δήμαρχος Ταξιάρχης Βέρρος, «καθώς είναι η τρίτη φωτιά στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα η πυροσβεστική επιχειρεί και στην κατάσβεση φορτηγού οχήματος».