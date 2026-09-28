Τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο το μεσημέρι της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Λάρσου στη Λέσβο. Μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και από τη σφοδρότητα ο 64χρονος οδηγός του δίκυκλου οχήματος έχασε τη ζωή του.

Στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς μετά τη σύγκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός του ΙΧ και ο μοτοσικλετιστής κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν και η μηχανή βρέθηκε κάτω από το όχημα.

Η οδηγός του αυτοκινήτου υποστήριξε πως το δίκυκλο επιχείρησε να προσπεράσει το αυτοκίνητο την ώρα που αυτή πραγματοποιούσε στροφή προς τα δεξιά. Η σύγκρουση συνεπώς ήταν πλαγιομετωπική. Ο μοτοσικλετιστής που βρισκόταν κάτω από το όχημα απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, λίγο αργότερα, άφησε την τελευταία του πνοή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από την Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Πηγή: Nea Lesvou