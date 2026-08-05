Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό οδικής ασυνειδησίας καταγράφηκε σε βίντεο στους δρόμους της Λέσβου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό για τις συνθήκες ασφαλείας στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό που τραβήχτηκε από κάμερα τοποθετημένη στο παρμπρίζ (dashcam) προπορευόμενου οχήματος, ο ασυνείδητος οδηγός αποφάσισε να πραγματοποιήσει προσπέραση όχι ενός, αλλά τεσσάρων αυτοκινήτων ταυτόχρονα.

Προσπέραση σε τυφλό σημείο και ελιγμός της τελευταίας στιγμής

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της επικίνδυνης αυτής ενέργειας είναι ότι η προσπέραση πραγματοποιήθηκε πάνω σε κλειστή στροφή, σε σημείο όπου η ορατότητα για τα διερχόμενα οχήματα από το αντίθετο ρεύμα ήταν μηδενική.

Καθώς το όχημα κινούνταν με ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, από την απέναντι κατεύθυνση εμφανίστηκε άλλο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, χάρη στα αντανακλαστικά και τους ελιγμούς των εμπλεκόμενων οδηγών που απέτρεψαν μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση.

Κύμα οργής στο διαδίκτυο

Η δημοσιοποίηση των πλάνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε θύελλα αρνητικών σχολίων, με τους χρήστες να στηλιτεύουν την εγκληματική συμπεριφορά του οδηγού στο τιμόνι.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονούν οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε επαρχιακούς δρόμους, όπου τέτοιου είδους ελιγμοί συχνά καταλήγουν σε σοβαρά ή θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.

Πηγή: lesvospost