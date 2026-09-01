Στη σύλληψη ενός 70χρονου άνδρα, ο οποίος κρατούσε παράνομα σε αιχμαλωσία 76 ωδικά πτηνά, προχώρησαν οι δασοφύλακες του Δασονομείου Μυτιλήνης σε συνεργασία με τη δασονόμο της περιοχής στον Κάτω Τρίτο Λέσβου.

Η σύλληψη έγινε επ’ αυτοφώρω κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης παρουσία αντιεισαγγελέα, μετά από πολυήμερη παρακολούθηση.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν δεκάδες κλουβιά με φλώρους και καρδερίνες, καθώς και ηχομιμητικές συσκευές και δίχτυα με τα οποία παγίδευε τα πουλιά.

Έφοδος με αντιεισαγγελέα και παρακολούθηση

Σύμφωνα με τα nealesvou.gr, ο 70χρονος, με καταγωγή από τον Πειραιά, διαμένει στην ευρύτερη περιοχή του Ευεργέτουλα λόγω της καταγωγής της συζύγου του.

Η δράση του βρισκόταν στο στόχαστρο των δασικών αρχών, οι οποίες προχώρησαν σε συστηματική παρακολούθηση του χώρου του.

Η επιχείρηση κορυφώθηκε με έφοδο στην οικία του παρουσία δικαστικού λειτουργού και συγκεκριμένα αντιεισαγγελέα, όπου ο 70χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω.

Εντός της ιδιοκτησίας του εντοπίστηκαν τα 76 πουλιά εγκλωβισμένα σε κλουβιά, με την συντριπτική πλειονότητα να αποτελείται από καρδερίνες και φλώρους.

Με δίχτυα και ηχομιμητικές συσκευές η παγίδευση

Από την έρευνα των αρχών κατασχέθηκε ολόκληρος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε ο 70χρονος για την προσέλκυση και τη σύλληψη των ωδικών πτηνών.

Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ηχομιμητικές συσκευές (κράχτες), τις οποίες χρησιμοποιούσε για να προσελκύει τα κοπάδια των πουλιών αναπαράγοντας τις φωνές τους, αλλά και ειδικά δίχτυα παγίδευσης, με τα οποία εγκλώβιζε τα πτηνά κατά την προσγείωσή τους.

Εκτιμάται ότι τα ωδικά πτηνά προορίζονταν να μεταφερθούν και να μοσχοπουληθούν στην παράνομη αγορά της Αθήνας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναδεικνύει εκ νέου τον καθοριστικό ρόλο των δασοφυλάκων στην προστασία της άγριας πανίδας και την πάταξη της λαθροθηρίας και της παράνομης αιχμαλωσίας προστατευόμενων ειδών στο νησί της Λέσβου.