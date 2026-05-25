Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (25/05), στην Λέσβο, με αποτέλεσμα δύο νεαρά αγόρια να χάσουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Το δυστύχημα καταγράφηκε στην διασταύρωση του δρόμου της Παναγιούδας προς τον Περιφερειακό της Μόριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα δίκυκλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος, οι οποίοι επέστρεφαν από βόλτα, κινείτο με κατεύθυνση από τον Αφαλώνα προς τη Μυτιλήνη και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε κολώνα της ΔΕΗ.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τα δύο νεαρά αγόρια έχασαν ακαριαία τη ζωή τους.

Οι δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή για την διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο.

Η Τροχαία Μυτιλήνης διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος.

