Το όνειρο δύο γυναικών από την Αυστραλία να περάσουν τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους στη Λέσβο μετατράπηκε σε αδιανόητη τραγωδία. Η Λένι Τζόνσον και η Μαργκερίτ Τζόνσον έχασαν τη ζωή τους στις 15 Ιουλίου, όταν το μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητό τους κινεζικής κατασκευής, τύπου Jiayuan Eidola, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει την Παναγιούδα με τη Μόρια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το όχημα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η μία γυναίκα υπέκυψε επί τόπου στα τραύματά της, ενώ η δεύτερη κατέληξε κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο. Η συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία περνά μέσα από ελαιώνες, θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική για τους οδηγούς, ενώ στο ίδιο σημείο είχαν χάσει τη ζωή τους δύο έφηβοι σε τροχαίο δυστύχημα τον περασμένο Μάιο.

Η ακαδημαϊκή διαδρομή και ο δεσμός με τη Σαπφώ

Πριν από τη συνταξιοδότησή της, η Μαργκερίτ Τζόνσον ήταν διακεκριμένη καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ στη Νέα Νότια Ουαλία. Ειδικευόταν στη μελέτη της σεξουαλικότητας και του φύλου, με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο της αρχαίας Ελληνίδας ποιήτριας Σαπφούς. Η πολύχρονη ενασχόληση της Μαργκερίτ με τη Σαπφώ ως πολιτισμικής ιστορικού της αρχαίας Μεσογείου αποτέλεσε και την έμπνευση για το μεγάλο της όνειρο: να μετακομίσει μόνιμα στη Λέσβο μαζί με τη σύντροφό της και τα τρία τους τσιουάουα, απολαμβάνοντας τους χαλαρούς ρυθμούς και την τοπική κοινωνία.

Η στήριξη στα παιδιά και η καμπάνια αλληλεγγύης

Τα δύο παιδιά του ζεύγους, η Κέιτ και ο Τζάκσον, ταξίδεψαν εσπευσμένα στο νησί μόλις πληροφορήθηκαν τη θλιβερή είδηση. Η Κέιτ είχε μετακομίσει πρόσφατα στην Αθήνα μαζί με το σκύλο της για να συνεχίσει τις σπουδές της και να βρίσκεται πιο κοντά στις μητέρες της, ενώ ο Τζάκσον ζει στο Σίδνεϊ.

Η οικογενειακή φίλη Έντιν Τσάπμαν ταξίδεψε από την Αυστραλία στη Λέσβο για να σταθεί στο πλευρό των παιδιών και δημιούργησε μια διαδικτυακή καμπάνια στο GoFundMe. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συγκέντρωση χρημάτων για την κάλυψη των εκτάκτων εξόδων μετακίνησης, διαμονής, γραφειοκρατικών διαδικασιών και της επαναπατριστικής ή τοπικής τελετής, ώστε η Κέιτ και ο Τζάκσον να μπορέσουν να θρηνήσουν την απώλεια των γονιών τους χωρίς το άμεσο οικονομικό βάρος.

Οι δικοί τους άνθρωποι περιγράφουν τη Λένι ως μια δυναμική, αφοσιωμένη και γενναιόδωρη γυναίκα, και τη Μαργκερίτ ως μια καθησυχαστική παρουσία με βαθιά σοφία. Και οι δύο ξεχώριζαν για τη ζεστασιά, το χιούμορ και τη φιλοξενία τους, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους τις γνώρισαν.