Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για τον καθαρισμό των οικοπέδων, καθώς λήγει σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, η σχετική προθεσμία για τους ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής στην ειδική πλατφόρμα αγγίζουν τις 610.000, ενώ ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση.

Όπως επισήμανε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, η απόφαση για τη μη παράταση ελήφθη βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Οι υπόχρεοι οφείλουν όχι μόνο να ολοκληρώσουν άμεσα τον καθαρισμό, αλλά και να συντηρούν τους χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η ψηφιακή δήλωση και οι υποχρεώσεις

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες υποχρεούνται να δηλώσουν τον καθαρισμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr. Για περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης μέσω των ΚΕΠ ή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αφορούν οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτά (εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία). Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Απομάκρυνση ξηρής βλάστησης, φυτικών υπολειμμάτων και απορριμμάτων.

Κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων.

Συλλογή, μεταφορά και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών.

Διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης.

Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς κάλεσε τους Δήμους να ορίσουν και να γνωστοποιήσουν άμεσα σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων, ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες στην απόθεσή τους.

Από την Τρίτη 23 Ιουνίου στο «μικροσκόπιο» οι παραβάτες

Από αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, μικτά κλιμάκια των Δήμων και του Πυροσβεστικού Σώματος ξεκινούν εντατικούς ελέγχους, αξιοποιώντας παράλληλα και τις καταγγελίες των πολιτών.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, θα υπάρξει προτεραιοποίηση των ελέγχων σε ζώνες υψηλού κινδύνου, όπως περιοχές όπου συνυπάρχουν δασικός και αστικός ιστός, περιοχές του δικτύου Natura και εκτάσεις κοντά σε κρίσιμες υποδομές.

Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες, το Πυροσβεστικό Σώμα θα ελέγχει τις καταγγελίες, ενώ οι Δήμοι έχουν την κύρια ευθύνη για την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των παραβάσεων, στοιχεία που στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στο υπουργείο Οικονομικών. Εάν απαιτηθεί, οι Δήμοι θα προχωρούν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στους ιδιοκτήτες.

Ο «χάρτης» των προστίμων και των ποινών

Οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) είναι ιδιαίτερα αυστηρές και διαμορφώνονται ως εξής:

Πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης.

Πρόστιμο 100 ευρώ όταν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση.

Πρόστιμο για μη καθαρισμό οικοπέδου ή ακάλυπτου χώρου ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης.

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, που περιλαμβάνουν φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Ορισμένοι δήμοι βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία ολοκλήρωσης των δικών τους απαραίτητων παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους, με την ηγεσία του Υπουργείου και της Πυροσβεστικής να υπογραμμίζουν τη σημασία της στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη των πυρκαγιών.