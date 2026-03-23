Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της ανεύρεσης του 34χρονου δύτη, ο οποίος αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής (22/3) σε ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Λιμενικού, σταμάτησαν προσωρινά οι έρευνες στο σημείο που χάθηκαν τα ίχνη του, καθώς πρόκειται για δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση.

Αυτή την ώρα γίνεται προετοιμασία ώστε να εντοπιστεί ο δύτης και εν συνεχεία να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια.

Όσον αφορά την επανέναρξη των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα. Οι έρευνες ενδέχεται να ξεκινήσουν μέσα στην ημέρα ή και αύριο, καθώς απαιτείται περαιτέρω προετοιμασία.