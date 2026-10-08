Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου σε μία εβδομάδα, στις 15 Οκτωβρίου, αναμένεται να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) για τη χρήση του κτηρίου του παλιού «Ψυγείου», ως χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.

Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί στις 24 Ιουλίου κατόπιν αιτήματος του Λιμεναρχείου, με τη σύμφωνη γνώμη του ΟΛΗ και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Μετανάστευσης. Ο Οργανισμός στρέφεται νομικά κατά του Λιμεναρχείου, ζητώντας την αποβολή του και τον τερματισμό της χρήσης του χώρου, επικαλούμενος την ανάγκη προστασίας της περιουσίας του και την εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού.

Η έξαρση κοριών

Στελέχη του Οργανισμού δηλώνουν χαρακτηριστικά στο CRETA24 πως «ο χώρος αδειάζει και ξαναγεμίζει» με την ελπίδα να δοθεί οριστικό τέλος στην υπόθεση, καθώς το κτήριο κρίνεται παντελώς ακατάλληλο, ακόμα και για ολιγόωρη παραμονή των μεταναστών που καταφθάνουν κατά δεκάδες στη νότια ακτογραμμή του νομού.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από σοβαρά υγειονομικά προβλήματα, καθώς τις προηγούμενες ημέρες εντοπίστηκαν κοριοί. Στελέχη του Λιμενικού κάνουν πλέον λόγο για μια πραγματική «υγειονομική βόμβα», επισημαίνοντας ότι παρά τις συνεχείς απολυμάνσεις που πραγματοποιούνται, το πρόβλημα παραμένει άλυτο.

Εικόνες ντροπής με κουβέρτες στο ύπαιθρο

Την ίδια ώρα, το φως της δημοσιότητας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από φωτογραφίες που αποτυπώνουν το μέγεθος του αδιεξόδου, δείχνοντας δεκάδες μετανάστες να βρίσκονται στο ύπαιθρο, έξω από το κτήριο, τυλιγμένοι με ισοθερμικές κουβέρτες για να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες.

Όπως επιβεβαιώνουν πληροφορίες, η εικόνα αυτή είναι συχνό φαινόμενο έξω από τον χώρο, καθώς η χωρητικότητα του παλιού «Ψυγείου» είναι εξαιρετικά περιορισμένη την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες.