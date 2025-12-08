Άδειο αναχώρησε από το λιμάνι της Μυτιλήνης, χωρίς επιβάτες και οχήματα, λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα, το πλοίο «Διαγόρας», της Blue Star Ferries, με προορισμό τα λιμάνια της Χίου και του Πειραιά.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Λέσβου προέβησαν στον αποκλεισμό των εισόδων του επιβατικού λιμένα της Μυτιλήνης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Έτσι τη Δευτέρα (8/12) έκλεισαν την πύλη του λιμανιού, με αποτέλεσμα να παραμείνουν στο λιμάνι της Μυτιλήνης 150 επιβάτες, 25 φορτηγά και 44 οχήματα, αφού οι αγρότες δεν τους επέτρεψαν να αναχωρήσουν από το νησί.

Οι ίδιοι μάλιστα βρίσκονταν στο λιμάνι από το μεσημέρι, προκειμένου να τα καταφέρουν.

Όπως δήλωσαν οι αγρότες, κατάφεραν τον στόχο τους, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τους πολίτες.

Όπως υποστήριξαν, αυτοί που φταίνε για όλα τα περιστατικά των τελευταίων ημερών δεν είναι οι αγρότες, αλλά η Κυβέρνηση.

