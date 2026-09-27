Στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα υπηκόου Αλβανίας προχώρησαν τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στελέχη του Λιμενικού Σώματος στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε εντός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΤΟΜΠΙ», να κατέχει αεροστεγή συσκευασία με πάνω από ένα κιλό ακατέργαστη κάνναβη.

Στη συνέχεια, ακολούθησε έρευνα στην οικία του στην Πάρο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν παράνομα φαρμακευτικά δισκία και άγνωστες χημικές ουσίες.

Το «μπλόκο» στο πλοίο και η κατάσχεση της Κάνναβης

Η επιτυχημένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) σε συνεργασία με το Γραφείο Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων εντός επιβατηγού – οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου στον κεντρικό λιμένα του Πειραιά, οι λιμενικοί ακινητοποίησαν τον 43χρονο.

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το όνομα «ΤΟΜΠΙ», ο οποίος υπέδειξε την παρουσία των ναρκωτικών.

Σε εξονυχιστικό έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του 43χρονου μία αεροστεγώς κλεισμένη πλαστική συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 1.030 γραμμαρίων.

Η έφοδος στο σπίτι του στην Πάρο

Μετά τη σύλληψη του 43χρονου στον Πειραιά, οι λιμενικές αρχές επέκτειναν τις έρευνές τους στο νησί της Πάρου, όπου διατηρεί την κατοικία του ο συλληφθείς.

Κατά τη νόμιμη κατ’ οίκον έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του στην Πάρο, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν επιπλέον:

20 δισκία της δραστικής ουσίας λοραζεπάμη, για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

της δραστικής ουσίας λοραζεπάμη, για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Αποκρυσταλλωμένη λευκή σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης, βάρους 86,6 γραμμαρίων .

. 20 δισκία άγνωστης χημικής προέλευσης.

άγνωστης χημικής προέλευσης. Διάφορα άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Προανάκριση και δικαστικές ενέργειες

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο προχώρησε στην κατάσχεση των ποσοτήτων ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, καθώς και δύο συσκευών κινητής τηλεφωνίας.