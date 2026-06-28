Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχεται το λιμάνι της Ραφήνας, καθώς τρία μεγάλα ναυτεργατικά σωματεία εξήγγειλαν κοινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, καταγγέλλοντας σοβαρά προβλήματα ασφαλείας στις υποδομές και εξουθενωτικά ωράρια εργασίας για τα πληρώματα.

Μετά την αρχική απόφαση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), τη συμμετοχή τους στην απεργία ανακοίνωσαν επίσημα η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Το Χρονοδιάγραμμα της Απεργίας

Η απεργιακή κινητοποίηση σε όλα τα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή της Ραφήνας θα ξεκινήσει τη Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 06:01 π.μ. και θα λήξει το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 06:00 π.μ.

Η απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 π.μ. της Παρασκευής (03/07), έξω από το πλοίο «SUPER FERRY».

Τα Αίτια της Διαμαρτυρίας: Υπερφόρτωση και Κίνδυνοι

Τα σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι έχει ξεπεράσει κάθε κόκκινη γραμμή ασφαλείας, εξαιτίας της δυσαναλογίας μεταξύ των διαθέσιμων υποδομών και του όγκου των δρομολογίων, αναφέροντας ότι το λιμάνι διαθέτει μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλούνται να εξυπηρετηθούν έως και 11 πλοία.

Αυτή η συμφόρηση, σύμφωνα με τους ναυτεργάτες, αναγκάζει τα πλοία να παραμένουν εκτός λιμένα σε θαλάσσιες περιοχές που δεν αποτελούν χαρακτηρισμένα αγκυροβόλια, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων στη ναυσιπλοΐα. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή οδηγεί σε παραβίαση των προβλεπόμενων ωρών ανάπαυσης, εξαντλητικά ωράρια και πλήρη εργασιακή εξουθένωση των πληρωμάτων.

Επιπτώσεις στην Τοπική Κοινωνία

Στην κοινή τους ανακοίνωση, τα σωματεία αποδίδουν ευθύνες στο Υπουργείο Ναυτιλίας και τις αρμόδιες αρχές για έλλειψη σχεδιασμού, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα μεταφέρεται και στην πόλη, αφού η συμφόρηση προκαλεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, με τα βυτιοφόρα καυσίμων να αναγκάζονται να διέρχονται μέσα από τον αστικό ιστό.

Επιπλέον ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, η κατάσταση κρίνεται οριακή, καθώς καταγγέλλεται η απουσία επαρκών και ασφαλών οδών διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Βέλη κατά Ακτοπλόων και ΠΝΟ

Οι ενώσεις ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ κάνουν λόγο για έναν ανελέητο εμπορικό ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών FAST FERRIES, GOLDEN STAR FERRIES και SEAJETS με φόντο το μερίδιο της αγοράς της Ραφήνας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ναυτεργάτες «δεν θα πληρώσουν τους ανταγωνισμούς των εφοπλιστών». Παράλληλα, ασκούν δριμεία κριτική στην πλειοψηφία της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), κατηγορώντας τη για αδράνεια και σιωπή γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Τα Βασικά Αιτήματα των Σωματείων είναι η άμεση αύξηση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων ώστε να διασφαλίζονται οι νόμιμες ώρες ανάπαυσης, η δημιουργία ασφαλούς αγκυροβολίου με ελεγχόμενο σύστημα εναλλαγής των πλοίων υπό την ευθύνη των αρχών, αλλά και η συνολική αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων και άμεση τοποθέτηση βοηθητικού ρυμουλκού στο λιμάνι της Ραφήνας.