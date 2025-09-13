Ο Βασίλης Κικίλιας έδωσε εντολή για την διεξαγωγή έρευνας για λιμενικό, έπειτα από επεισόδιο με Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας παρενέβη έπειτα από την καταγγελία πολίτη, που βρισκόταν στο Πορθμείο στην Φθιώτιδα.

«Προσοχή, επιτήδειοι προσποιούνται πως χάλασαν οι υαλοκαθαριστήρες σας και ζητάνε υπέρογκα ποσά, αφού σας τους αλλάξουν. Πιέζουν κυρίως γυναίκες οδηγούς που είναι μόνες», αναφέρει.

Ο Δημήτρης Σαββίδης δημοσίευσε το περιστατικό και αναφέρει: «Μια οργανωμένη ομάδα επιτήδειων στήνει καθημερινά παγίδες στους οδηγούς. Με ταχυδακτυλουργικό τρόπο τοποθετούν ένα καπάκι στον υαλοκαθαριστήρα και το παρουσιάζουν ως δήθεν χαλασμένο εξάρτημα. Στη συνέχεια πιέζουν επίμονα να αλλάξουν οι ίδιοι τους υαλοκαθαριστήρες, και αφού το κάνουν, ζητούν 60 ευρώ. Ένα ζευγάρι που τους κοστίζει 5 ευρώ στο σούπερ μάρκετ όταν 25 ευρώ κοστίζει επώνυμης εταιρείας, το πουλάνε σαν χρυσάφι.

Δείτε το βίντεο

Η παρέμβαση του Βασίλη Κικίλια

«Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, και κατόπιν εντολής του Διοικητή της 2ης Περιφέρειας (Βόλος) του Λιμενικού Σώματος, διατάχθηκε η άμεση διενέργεια Διοικητικής Διερεύνησης από τη Λιμενική Αρχή Στυλίδας.

Η έρευνα αφορά περιστατικό λεκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ πολίτη και στελέχους του Λιμενικού στο λιμάνι της Αρκίτσας, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης καταγγελλόμενων έκνομων ενεργειών από ομάδα Ρομά, όπως αυτές περιγράφονται σε καταγγελίες και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.»