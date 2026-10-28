Αναφορικά με τον εντοπισμό και διάσωση 44 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 17 ν.μ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων τις πρωινές ώρες της Τρίτης (27/10), συνελήφθη ένας 33χρονος υπήκοος Αιγύπτου για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς επιβαίνοντες της λέμβου ως ο διακινητής τους. Σύμφωνα με τους ανωτέρω, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 24.10.2026 από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά μεταξύ των 200.000 και 250.000 λιρών Αιγύπτου και 5.500 δολαρίων Η.Π.Α. για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Επίσης αναφορικά με τον εντοπισμό και διάσωση 50 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 23 ν.μ. νότια της Ιεράπετρας, τις μεσημβρινές ώρες της 24.10.2026, συνελήφθη ένας 14χρονος υπήκοος Ν. Σουδάν, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς επιβαίνοντες της λέμβου ως ο διακινητής που τους μετέφερε από τη Λιβύη στην Ελλάδα. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο της Ιεράπετρας.

Τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (27/10), στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Σάμου προέβησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου υπηκόου Τουρκίας, για παράβαση του Ν. 3386/2005 (Παράνομη διαμονή στη χώρα), του άρθρου 24 παρ.6 του Ν. 5038/2023 (Κατοχή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων) και του άρθρου 98 του ΠΚ. (κατ’ εξακολούθηση).

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 33χρονο στον κρατικό αερολιμένα Σάμου, κατά τη διάρκεια επιβίβασης σε πτήση με προορισμό την Αθήνα, κατείχε και επέδειξε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Ο ανωτέρω είχε συλληφθεί πρώτες πρωινές ώρες την 24.10.2026 στο λιμένα Μαλαγαρίου Σάμου, διότι είχε επιχειρήσει να επιβιβαστεί σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, επιδεικνύοντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα πλαστά έγγραφα.