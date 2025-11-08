Zougla Newsroom

Λιμενικός στο Βόλο συνελήφθη για ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικων αγοριών.

Η πληροφορία που έφτασε πριν από λίγο καιρό στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ήταν η αφορμή για να μεταβεί κλιμάκιο στη θεσσαλική πόλη.

Μετά από έρευνα, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στο στέλεχος του Λιμενικού, με τα αρχικά Σ.Κ., ηλικίας 58 ετών.

Ο 58χρονος πλωτάρχης που συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων αγοριών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατάφεραν να συγκεντρώσουν οι αρχές, ο πλωτάρχης φέρεται εδώ και καιρό να έδινε χρήματα στα παιδιά και να έκανε μαζί τους ασελγείς πράξεις.

Αστυνομικοί του Κλιμακίου Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά τη σύλληψη του 58χρονου, ο οποίος είναι και ο ίδιος πατέρας, έκαναν κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του, προκειμένου να βρουν στοιχεία τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στη δικογραφία που σχηματίζουν.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο πλωτάρχης ασελγούσε σε περισσότερα από 15 παιδιά

Παράλληλα, πληροφορίες του zougla.gr, αναφέρουν ότι περισσότερα από δεκαπέντε παιδιά περιέγραψαν στις αρχές τι συνέβαινε με τον 58χρονο.

Ο 58χρονος λιμενικός κρατείται και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Βόλου.

