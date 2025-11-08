Zougla Newsroom

Λιμενικός στο Βόλο συνελήφθη για ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικων αγοριών.

Η πληροφορία που έφτασε πριν από λίγο καιρό στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ήταν η αφορμή για να μεταβεί κλιμάκιο στη θεσσαλική πόλη.

Μετά από έρευνα, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στο στέλεχος του Λιμενικού, με τα αρχικά Σ.Κ., ηλικίας 58 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατάφεραν να συγκεντρώσουν οι αρχές, ο πλωτάρχης φέρεται εδώ και καιρό να έδινε χρήματα στα παιδιά και να έκανε μαζί τους ασελγείς πράξεις.

Αστυνομικοί του Κλιμακίου Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά τη σύλληψη του 58χρονου, ο οποίος είναι και ο ίδιος πατέρας, έκαναν κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του, προκειμένου να βρουν στοιχεία τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στη δικογραφία που σχηματίζουν.

Παράλληλα, πληροφορίες του zougla.gr, αναφέρουν ότι περισσότερα από δεκαπέντε παιδιά περιέγραψαν στις αρχές τι συνέβαινε με τον 58χρονο.

Ο 58χρονος λιμενικός κρατείται και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Βόλου.