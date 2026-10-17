Στην καρδιά της Ηπείρου, ανάμεσα σε καταπράσινες πλαγιές και πυκνή βλάστηση, βρίσκεται ένας τόπος που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από κάποιο παλιό παραμύθι. Η Λίμνη Ζηρού, στην περιοχή της Πρέβεζας, γοητεύει με τα ήρεμα νερά της, το φυσικό της περιβάλλον και την ατμόσφαιρα μυστηρίου που την περιβάλλει. Πίσω, όμως, από αυτή την εικόνα γαλήνης κρύβεται ένας λαϊκός θρύλος για δύο αδελφές, έναν άγγελο και μία ολόκληρη πολιτεία που, σύμφωνα με την παράδοση, χάθηκε κάτω από τα νερά της.

Η Λίμνη Ζηρού βρίσκεται κοντά στη Φιλιππιάδα, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, και αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά τοπία της ευρύτερης περιοχής. Περιβάλλεται από δασωμένες πλαγιές, ενώ τα νερά της καθρεφτίζουν το πράσινο της βλάστησης, δημιουργώντας ένα σκηνικό που αλλάζει όψη ανάλογα με το φως και την εποχή.

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