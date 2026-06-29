Παρασύρθηκε 5χρονο αγόρι στη Λήμνο από τα θαλάσσια ρεύματα και τους ισχυρούς ανέμους πάνω σε ένα φουσκωτό στρώμα.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, ενώ οδήγησε και στη σύλληψη των γονέων του για παραμέληση.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε τις απογευματινές ώρες της Κυριακής, 28 Ιουνίου, στον κόλπο του Πλατέως, που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού.

Η Λιμενική Αρχή Μύρινας έλαβε επείγουσα ειδοποίηση ότι το μικρό παιδί βρισκόταν μόνο του και ακυβέρνητο πάνω στο φουσκωτό παιχνίδι, απομακρυνόμενο με μεγάλη ταχύτητα από την ακτή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των έντονων ριπών του ανέμου.

Στο σημείο έσπευσαν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, τρία ιδιωτικά σκάφη που έπλεαν στην περιοχή και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού, το οποίο πραγματοποιούσε παράλληλες οπτικές έρευνες από την ακτή.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε έγκαιρα από τη ναυαγοσωστική λέμβο, διασώθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε πίσω στην ακτή. Σύμφωνα με τις αρχές το παιδί είναι απόλυτα καλά στην υγεία του.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Λιμεναρχείο Μύρινας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο 37χρονων κηδεμόνων του παιδιού.

Οι γονείς, οι οποίοι είναι υπήκοοι Ρουμανίας και παραθέριζαν στο νησί, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η προειδοποίηση του Υπουργού Ναυτιλίας

Το περιστατικό προκάλεσε την επίσημη παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Με δημόσια ανάρτησή του, ο υπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου προς όλους τους λουόμενους, προειδοποιώντας ότι οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να μετατρέψουν τα φουσκωτά θαλάσσης σε θανάσιμες παγίδες και ζήτησε τη μέγιστη δυνατή προσοχή, ειδικά όταν πρόκειται για μικρά παιδιά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

Οι λιμενικοί μας διέσωσαν σήμερα στη Λήμνο ένα 5χρονο παιδί το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα, λόγω ισχυρών ανέμων.

Φουσκωτά στρώματα, σωσίβια-παιχνίδια, βαρκάκια και SUP μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται ή οι άνεμοι ενισχύονται.

Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών Αρχών.

Πρόληψη και προσοχή. Ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά.