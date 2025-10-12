Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε χθες (11/10) στην Ατσική Λήμνου, αμέσως μετά το τέλος τοπικού ποδοσφαιρικού αγώνα,

Το περιστατικό έφερε στο φως μια πιθανή υπόθεση έντονου σχολικού εκφοβισμού που εξελισσόταν εδώ και καιρό μακριά από τα βλέμματα των ενηλίκων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο LimnosLive, ένας 17χρονος μαθητής επιτέθηκε σε συνομήλικό του και συμμαθητή του με ιδιαίτερη ένταση.

Οι δύο ανήλικοι σύμφωνα με τις πληροφορίες είχαν παρελθόν μεταξύ τους με αναφορές για παλιότερους διαπληκτισμούς, ενώ πηγές αναφέρουν ότι στο σχολείο είχε προηγηθεί περιστατικό βίας σε βάρος του παιδιού που χθες φέρεται να επιτέθηκε.

Συγκεκριμένα, αναφέρετε ότι είχε τραβηχτεί βίντεο στο σχολείο, όπου φαίνεται να δέχεται επίθεση. Το βίντεο αυτό όπως αναφέρετε στάλθηκε σε κινητά συμμαθητών, εντείνοντας το bullying και την ψυχολογική πίεση εις βάρος του.

Κατά τη διάρκεια του χθεσινού επεισοδίου στην Ατσική, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον 17χρονο να έχει στην τσάντα του σουγιά. Οι μαρτυρίες διαφέρουν, ορισμένοι ισχυρίζονται πως ο ανήλικος έβγαλε το μαχαίρι και απείλησε τον συμμαθητή του, ενώ άλλοι αναφέρουν πως το αντικείμενο έπεσε από το σακίδιο κατά τη διάρκεια της έντασης χωρίς να χρησιμοποιηθεί.

Γονείς που βρίσκονταν στον χώρο φέρεται να αντέδρασαν άμεσα, πετώντας το αιχμηρό αντικείμενο από τα χέρια του νεαρού, ενώ ο 17χρονος τράπηκε αμέσως σε φυγή.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα. Αρχικά συνελήφθη ο πατέρας του 17χρονου, ενώ αργότερα εντοπίστηκε και ο ίδιος ο ανήλικος, και συνελήφθη και η μητέρα του. Ο νεαρός συνελήφθη τελικά για οπλοκατοχή, πρόκληση σωματικών βλαβών και άσκηση βίας.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν στην κατοχή τους τον εν λόγω σουγιά, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος.