Σε μια κίνηση ουσίας που αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα πολιτών και στελεχών του Στρατού, προχωρά ο Δήμος Λήμνου όσο αφορά την επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης στην περιοχή της Πλάκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες και επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ξεκίνησαν οι εργασίες διεύρυνσης και εκσυγχρονισμού του κεντρικού αγωγού ύδρευσης, από τη Δημοτική Κοινότητα Πλάκας έως το φυλάκιο του φάρου.

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του παλαιού αγωγού Φ32 με νέο αγωγό Φ63, αυξάνοντας σημαντικά τη δυνατότητα παροχής νερού και διασφαλίζοντας επάρκεια τόσο για το φυλάκιο όσο και για τις κατοικίες της ευρύτερης περιοχής.

Καθοριστική είναι η συμβολή του Τάγματος Μηχανικού της 88 ΣΔΙ, το οποίο συμμετέχει ενεργά στις εργασίες, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον επιχειρησιακό αλλά και κοινωνικό ρόλο του Στρατού, ιδιαίτερα σε ακριτικές περιοχές όπως η Λήμνος.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό έργο, αλλά για μια παρέμβαση που ενισχύει την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα, τόσο των κατοίκων όσο και των στρατιωτικών που υπηρετούν στο νησί.

Ο Δήμος Λήμνου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον Ταξίαρχο Αριστείδη Νάκο και τον Διοικητή Μηχανικού Θεόδωρο Βοζίκη για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου.