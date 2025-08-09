Σκηνές έντονης αγωνίας σημειώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην παραλία Πλατύ της Λήμνου, όταν εννέα παιδιά παρασύρθηκαν στα ανοιχτά, επιβαίνοντας σε τρεις σανίδες όρθιας κοπηλασίας (SUP), την ώρα που στην περιοχή επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι 7-8 μποφόρ. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου 40 λεπτά, όταν φουσκωτό σκάφος τα μετέφερε με ασφάλεια στην ακτή, προκαλώντας χειροκροτήματα από παραθεριστές και κατοίκους.

Αυτόπτης μάρτυρας, που συμμετείχε στη διάσωση, περιέγραψε ότι η κατάσταση έγινε αντιληπτή όταν οι σανίδες είχαν ήδη απομακρυνθεί επικίνδυνα: «Καταλάβαμε ότι υπήρχαν τρεις σανίδες, καθεμία με τρία παιδιά, και ότι είχαν βρεθεί πολύ μακριά. Επικοινωνήσαμε άμεσα με το Λιμενικό. Σε περίπου δέκα λεπτά έφτασαν για να εκτιμήσουν την κατάσταση και στη συνέχεια κάλεσαν ελικόπτερο Super Puma».

Στην προσπάθεια διάσωσης, γονείς και δύο ακόμη λουόμενοι βρέθηκαν παγιδευμένοι στα φουρτουνιασμένα νερά. «Όταν μετέφερα στην ακτή έναν γονιό και δύο σανίδες, εντόπισα δύο ηλικιωμένους σε σωστική λέμβο. Πήρα τη λέμβο, περισυνέλεξα τρία παιδιά που δεν είχαν σανίδες και μετά τους ηλικιωμένους. Ο ένας από αυτούς χρειαζόταν άμεση ιατρική βοήθεια».

Η κινητοποίηση του Λιμενικού ήταν άμεση, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους, ναυαγοσωστικού, δύο οχημάτων και του ελικοπτέρου Super Puma. Το γεγονός ότι ορισμένοι γονείς δεν γνώριζαν καλό κολύμπι αύξησε τον κίνδυνο. «Ένας γονιός δεν μπορούσε να φτάσει, δεν ήξερε κολύμπι, και τον έβγαλαν ενώ φώναζε να σωθούν τα παιδιά του», ανέφερε ο μάρτυρας.

Παρά την απουσία ναυαγοσώστη στην παραλία, οι γονείς και ο υπεύθυνος των ναυαγοσωστών συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι.