Ένα ιδιαίτερο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης γύρω στις 23:00 στη διχάλα του δρόμου Βάρους – Ρεπανιδίου στη Λήμνο.

Οδηγός οχήματος, αφού προσέκρουσε σε κολώνα όταν τυφλώθηκε από φώτα αντίθετα διερχόμενου οχήματος, βγήκε από το αυτοκίνητο και έπεσε σε αόρατη τρύπα βάθους δύο μέτρων, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών για τον απεγκλωβισμό του.

Από την πρόσκρουση στην κολώνα, στην πτώση στην τρύπα

Σύμφωνα με το Limnoslive, το περιστατικό συνέβη στη διχάλα του δρόμου που οδηγεί από το Βάρος προς το Ρεπανίδι.

Με βάση τη δημόσια ανάρτηση της κατοίκου Μαρίας Μόσχοβου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αυτοκίνητο που κινούνταν με κατεύθυνση το Ρεπανίδι τυφλώθηκε από τα φώτα άλλου οχήματος που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το αποτέλεσμα ήταν ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να προσκρούσει στην κολώνα που βρίσκεται στο σημείο της διχάλας.

Στη συνέχεια, ο οδηγός εξήλθε από το όχημά του, ωστόσο, μέσα στο σκοτάδι δεν αντιλήφθηκε την παρουσία μιας τρύπας βάθους περίπου δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα σε αυτήν.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και απεγκλωβισμός

Μετά από κλήση στον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 112, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η αντιδήμαρχος Λήμνου κ. Διαματάρη, καθώς και κάτοικοι και διερχόμενοι οδηγοί.

Χάρη στη συντονισμένη βοήθεια των παρισταμένων και των αρχών, ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από την τρύπα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας Μύρινας, όπου διαπιστώθηκε ότι, παρά την ατυχία του, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Έκκληση για άμεση λήψη μέτρων και σήμανση

Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση και φαίνεται στο φωτογραφικό υλικό, το σημείο δεν διαθέτει φωτισμό, με αποτέλεσμα η τρύπα και το βάθος της να είναι πλήρως αόρατα για όσους διέρχονται τη νύχτα.

Απευθύνεται έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές για την άμεση λήψη μέτρων και την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μόσχοβου:

«Καλημέρα σας, την Τρίτη το βράδυ κατα τις 23:00 αυτοκίνητο που κινούνταν προς Ρεπανίδι τυφλώθηκε απο τα φώτα αυτοκινήτου στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πανω στην κολώνα που ήταν στο σημείο της διχάλας στον δρόμο που πάει απο Βάρος προς Ρεπανίδι. Ο οδηγός βγήκε να δει τι έγινε και έπεσε στην τρυπα αυτη 2 μέτρα μέσα που δεν φαίνεται απο πουθενά οτι υπάρχει. Στο σημείο μετέβει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το 112: η αστυνομία, η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, το εκαβ κ η αντιδήμαρχος κα Διαματάρη καθώς και εγώ και πολλοί κάτοικοι και περαστικοί σπεύσαμε να βοηθήσουμε. Ο κύριος απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο/κέντρο υγείας της Μύρινας και δεν φανηκε να εχει χτυπησει αλλα το σημειο δεν φωτίζεται και όπως βλέπετε δεν φαίνεται από πουθενά η τρύπα και το βάθος της οταν τα αυτοκίνητα περνάνε. Παρακαλώ να αναδημοσιευτεί ώστε να ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα (αρχικά κατάλληλης σήμανσης) για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων που μπορούν να αποβούν και μοιραία την επόμενη φορά.»