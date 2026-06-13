Το Σάββατο 13 Ιουνίου τα ξημερώματα ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» την Λήμνο.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν στη Μύρινα κατά στις 4:00 το πρωί. Η βροχή έπληξε την περιοχή, στο πλαίσιο της κακοκαιρίας που επηρέασε μεγάλο μέρος της χώρα.

Η καταιγίδα προκάλεσε τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε δρόμους της πρωτεύουσας του νησιού.

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Σε πολλούς δρόμους του νησιού δημιουργήθηκαν πρόσκαιρα προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς πλημμύρισαν.

Ωστόσο, σημειώνεται πως παρά την ένταση των φαινομένων, δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές ή περιστατικά που να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.