Mια θλιβερή εικόνα αντίκρισαν οι λουόμενοι στην περιοχή Μακρύς Γιαλός της Λήμνου, κοντά στον Κοκκινόβραχο, όταν εντόπισαν μια μεγάλη θαλάσσια χελώνα νεκρή στην ακτή, παγιδευμένη ανάμεσα σε φύκια.

Το συμβάν εγείρει εκ νέου έντονο προβληματισμό για τις απειλές που αντιμετωπίζει η θαλάσσια πανίδα της περιοχής, καθώς οι χελώνες αποτελούν προστατευόμενο και κομβικής σημασίας είδος για το οικοσύστημα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα, με τις πιθανότερες αιτίες να κυμαίνονται από τραυματισμό λόγω εμπλοκής σε αλιευτικά εργαλεία έως την κατάποση πλαστικών απορριμμάτων.

Το περιστατικό αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για συλλογική ευαισθητοποίηση και ουσιαστική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από όλους τους πολίτες.

Πηγή:limnosreport.gr