Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή του Κότσινα στη Λήμνο. Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών έχασε τη ζωή του, ενώ έκανε kite surf.

Από τις πρωινές ώρες στην περιοχή επικρατούσαν ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι δημιούργησαν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα.

Όταν ο ηλικιωμένος άνδρας αντιμετώπισε πρόβλημα, οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και στο σημείο έσπευσε το Λιμενικό Σώμα για την πραγματοποίηση επιχείρησης εντοπισμού και διάσωσης.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα διασωστικά συνεργεία, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: limnosreport