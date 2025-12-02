Μια συνάντηση με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα πραγματοποίησε ο Διοικητής της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης Λέσβου, Ταξίαρχος Πασχάλης Φιλούσης, με τον Λημνιό ζωγράφο Παναγιώτη Σφυρή.

Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος ζωγράφος, τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει σειρά καλλιτεχνικών παρεμβάσεων σε χώρους των Ενόπλων Δυνάμεων, και όχι μόνο.

Όπως αναφέρει το limnosfm100.gr, ο κ. Σφυρής, αναφερόμενος σε ανάρτησή του, στη συζήτηση που είχε με τον Ταξίαρχο, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας στρατού και τοπικής κοινωνίας, την οποία χαρακτήρισε «αρμονική», σημειώνοντας πως μπορεί να λάβει πολλές μορφές και να εξελιχθεί ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιόδου.

Εξήρε, επίσης το ανοιχτό πνεύμα του Διοικητή, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία του με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς της Λήμνου αποτελεί «φωτεινό παράδειγμα».

«Μαθαίνουμε πολλά τον τελευταίο καιρό από τον τρόπο που λειτουργεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Παναγιώτης Σφυρής, έχει ήδη δημιουργήσει πέντε θεματικές τοιχογραφίες σε στρατιωτικούς χώρους και δήλωσε πως, εφόσον υπάρξει ξανά πρόσκληση, θα ανταποκριθεί με χαρά.