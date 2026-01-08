Η Λήμνος βρίσκεται αντιμέτωπη με θυελλώδεις ανέμους, με την παραλιακή ζώνη του λιμανιού της Μύρινας να δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση.

Το οδόστρωμα και το πάρκινγκ του λιμανιού πλημμύρισαν, μετατρέποντας την περιοχή σε μια ενιαία υδάτινη επιφάνεια, λόγω του έντονου κυματισμού.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Οδηγοί και πεζοί κινήθηκαν στην περιοχή με ιδιαίτερη προσοχή.

Ο Δήμος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους οδηγούς να μην εισέρχονται με οχήματα στο λιμάνι, για λόγους ασφάλειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου:

«Ισχυρή προτροπή να μην εισέρχονται οχήματα στον παλαιό λιμένα Μύρινας μετά το κατάστημα Καμάμη, λόγω των καιρικών φαινομένων και της εισχώρησης θαλασσίων υδάτων στη χερσαία ζώνη.

Παρακαλούνται οι πολίτες να συμμορφώνονται με την παρούσα ανακοίνωση για λόγους ασφάλειας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Πηγή: limnosfm100