Μέσα στις φλόγες τυλίχθηκε το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ στη Γαλλία, όταν πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίων κατέστρεψε μεγάλο μέρος του κτηρίου.

Το εμβληματικό καμπαναριό του, ύψους 43 μέτρων, κατέρρευσε το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στη στέγη και σε τμήματα της κατασκευής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους έσπασε τα παράθυρα του δημαρχείου, εισέβαλε στο εσωτερικό και έβαλε φωτιά.

Ο νομάρχης της Haute-Vienne περιέγραψε την έκταση της καταστροφής, δηλώνοντας ότι το κτίριο «έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί». Το καμπαναριό κατέρρευσε λίγο πριν από τις 21:00, τοπική ώρα, ενώ η πυρκαγιά είχε ήδη φτάσει στη στέγη και στον ξύλινο σκελετό του κτιρίου.

Επεισόδια, εμπρησμοί και λεηλασίες στο κέντρο της πόλης

Η πυρκαγιά αποτέλεσε ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη Λιμόζ. Παρά την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε τμήματα του δημαρχείου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και θέτοντας σε κίνδυνο και άλλα σημεία του κτιρίου.

Όπως μεταδίδει το Le Parisien, επικαλούμενο ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η φωτιά επεκτάθηκε σε πτέρυγα του δημαρχείου, ενώ υπήρχαν φόβοι για περαιτέρω καταρρεύσεις.

Την ίδια ώρα, η ένταση στους δρόμους κλιμακώθηκε. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οχήματα της αστυνομίας πυρπολήθηκαν και καταστήματα στο κέντρο της πόλης λεηλατήθηκαν. Συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας καταγράφηκαν και κοντά στη νομαρχία της Haute-Vienne, όπου σημειώθηκαν ρίψεις αντικειμένων, χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών και δακρυγόνων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει επίσημη εκτίμηση για το ποσοστό του κτηρίου που καταστράφηκε, ενώ παραμένει άγνωστο το συνολικό ύψος των ζημιών.

Το ιστορικό δημαρχείο που εγκαινιάστηκε το 1883

Το δημαρχείο της Λιμόζ αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1879 και ολοκληρώθηκε το 1883, ενώ το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ιστορικό μνημείο στη Γαλλία από το 1975.

Το έργο σχεδιάστηκε από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Charles-Alfred Leclerc, με το καμπαναριό, γνωστό στα γαλλικά ως campanile, να δεσπόζει πάνω από τη στέγη. Με ύψος 43 μέτρων, αποτελούσε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στοιχεία του κτιρίου.

Σε αντίθεση με τα καμπαναριά που συναντώνται σε εκκλησίες, ο συγκεκριμένος πύργος αποτελούσε μέρος της αρχιτεκτονικής σύνθεσης ενός δημόσιου και διοικητικού κτιρίου. Για δεκαετίες, το δημαρχείο και το καμπαναριό του συνδέονταν με την εικόνα της Λιμόζ και αποτελούσαν χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.

Τα ψηφιδωτά και η ιστορική κρήνη

Ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον παρουσίαζε και η πρόσοψη του δημαρχείου, η οποία ήταν διακοσμημένη με ψηφιδωτά που απεικόνιζαν τέσσερις σημαντικές προσωπικότητες της πόλης.

Μπροστά από την είσοδο βρίσκεται επίσης μια εντυπωσιακή κρήνη, η οποία τοποθετήθηκε το 1893 και κατασκευάστηκε από πορσελάνη, μπρούντζο και γρανίτη. Τα στοιχεία αυτά συμπλήρωναν την ιστορική φυσιογνωμία του συγκροτήματος, το οποίο προστατεύεται από τη γαλλική νομοθεσία για τα ιστορικά μνημεία.

Η καταστροφή του καμπαναριού και οι ζημιές στο δημαρχείο αφήνουν ανοιχτά ερωτήματα για το εύρος των εργασιών που θα απαιτηθούν, αλλά και για το μέλλον ενός ιστορικού μνημείου που αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Λιμόζ.