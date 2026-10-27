Ειδική αναφορά στην περίπτωση του Γιώργου Μπόγρη έκανε ο Ευάγγελος Λιόλιος στο απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή, επιχειρώντας να αντικρούσει όσα είχαν κατατεθεί για τον τρόπο με τον οποίο ο παίκτης αποκτήθηκε και στη συνέχεια αποχώρησε από τον Προμηθέα Πατρών.

Ο Λιόλιος αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς του Βαγγέλη Τσάπα, σύμφωνα με τους οποίους ο Γιώργος Μαυραγάνης είχε συναντηθεί με τον μάνατζερ του Μπόγρη σε κατάστημα με την επωνυμία «DARLING», όπου φέρεται να είχε συμφωνηθεί τριετές συμβόλαιο του παίκτη με τον Προμηθέα.

Ο ίδιος απέρριψε πλήρως την εκδοχή ότι στη συνέχεια οργανώθηκε σχέδιο ώστε ο Μπόγρης να δεχθεί τεχνικές ποινές, να του επιβληθούν πρόστιμα και τελικά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη λύση του συμβολαίου του.

Στο υπόμνημά του χαρακτήρισε την εκδοχή αυτή «ευφάνταστη», υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας έγινε σε συνάντηση του μάνατζερ του παίκτη με τον Τσάπα και όχι μέσα από κάποιον μηχανισμό διαιτητικών ποινών.

«Δεν υπήρχε ρήτρα για τεχνικές ποινές»

Κομβικό σημείο της υπερασπιστικής γραμμής του Λιόλιου αποτέλεσε το ίδιο το συμβόλαιο του Γιώργου Μπόγρη.

Όπως ανέφερε, προσκόμισε στον ανακριτή τόσο το συμβόλαιο του παίκτη όσο και το έγγραφο λύσης της συνεργασίας του με τον Προμηθέα.

Με βάση αυτά, υποστήριξε ότι δεν υπήρχε καμία συμβατική ρήτρα που να συνδέει τεχνικές ποινές με τη λύση του συμβολαίου.

Κατά συνέπεια, ο Λιόλιος επιχείρησε να αποδομήσει τον ισχυρισμό ότι μία ή περισσότερες τεχνικές ποινές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα ή μηχανισμός προκειμένου να αποχωρήσει ο παίκτης.

Υποστήριξε ότι ο Μπόγρης έλαβε αποζημίωση

Ο Λιόλιος ανέφερε ακόμη ότι ο Γιώργος Μπόγρης δεν αποχώρησε χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο παίκτης έλαβε «παχυλή αποζημίωση» κατά τη λύση του συμβολαίου του, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στοιχείο ως επιχείρημα απέναντι στην εκδοχή ότι η ομάδα επιχείρησε να απαλλαγεί από εκείνον μέσω διαιτητικών ποινών.

Τι ανέφερε για τον λόγο της αποχώρησής του

Στην απολογία του, ο Λιόλιος προχώρησε και σε έναν ακόμη ισχυρισμό σχετικά με την αποχώρηση του παίκτη.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο Μπόγρης έφυγε από τον Προμηθέα «λόγω θεμάτων με τη συμπεριφορά του», χωρίς στο συγκεκριμένο σημείο του υπομνήματος να παραθέτει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς εννοούσε.

Πρόκειται για ισχυρισμό του ίδιου του Λιόλιου στο πλαίσιο της απολογίας του και όχι για διαπίστωση της Δικαιοσύνης.

«Δεν αναφέρεται καν ο αγώνας»

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ στάθηκε και σε ένα ακόμη σημείο της κατάθεσης Τσάπα.

Όπως υποστήριξε, ο Τσάπας δεν προσδιόρισε ούτε τον συγκεκριμένο αγώνα στον οποίο φέρεται να είχε δοθεί στον Μπόγρη η τεχνική ποινή που συνδέεται με την επίμαχη εκδοχή.

Ο Λιόλιος χρησιμοποίησε αυτή την έλλειψη, μαζί με το περιεχόμενο του συμβολαίου και της συμφωνίας λύσης του, για να υποστηρίξει ότι δεν υπήρξε σχέδιο απομάκρυνσης του παίκτη μέσω της διαιτησίας.

Συνολικά, η θέση που παρουσίασε στην απολογία του ήταν ότι δεν υπήρξε ρήτρα τεχνικών ποινών, ο Μπόγρης αποχώρησε με αποζημίωση και δεν υπήρξε, κατά τον ίδιο, οργανωμένη διαιτητική παρέμβαση με σκοπό να λυθεί το συμβόλαιό του.