Φαίνεται να κερδίζει τη μάχη η 16χρονη που παρασύρθηκε το περασμένο Σάββατο από οδηγό μηχανής στη Λιοσίων, ο οποίος την εγκατέλειψε και μαζί με τον συνοδηγό τράπηκαν σε φυγή. Η ανήλικη κοπέλα αποσωληνώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/4) αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται ακόμα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο ΚΑΤ. Επικοινωνεί με το περιβάλλον και αναπνέει κανονικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη αναπνέει πλέον χωρίς υποστήριξη, αναγνωρίζει τους γονείς της και έχει κινητικότητα, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό από τους γιατρούς. Οι θεράποντες ιατροί είχαν ξεκινήσει από το πρωί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη διαδικασία σταδιακής αφύπνισής της, καθώς η διασωλήνωση κρίθηκε απαραίτητη λόγω των πολύ σοβαρών τραυμάτων που υπέστη από τη σφοδρή σύγκρουση.

Η νεαρή είχε εκτοξευθεί μέτρα μακριά από το σημείο πρόσκρουσης, με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στον θώρακα και την κλείδα, ενώ οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε αφαίρεση σπλήνα λόγω εσωτερικής αιμορραγίας.

Την ίδια ώρα, ο οδηγός της μηχανής έχει συλληφθεί, όπως και τρία ακόμη άτομα που φέρονται να προσπάθησαν να παραπλανήσουν τις Αρχές σχετικά με τις συνθήκες του τροχαίου. Πρόκειται για μια 20χρονη, η οποία δήλωσε στο τμήμα μετά το τροχαίο την κλοπή της μηχανής, ένα δεύτερο πρόσωπο, επίσης 20χρονος που φέρεται να είναι ο οδηγός της μηχανής και ο συνεπιβάτης της μηχανής.