Ο 18χρονος μοτοσικλετιστής πήγαινε στην δουλειά του την ώρα που ένα αυτοκίνητο βγήκε από στενό στην περιοχή της Αρτέμιδας και τον χτύπησε. Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή του Πάσχα στη λεωφόρο Καραμανλή, με τον ασυνείδητο οδηγό μετά το ατύχημα να εγκαταλείπει στο οδόστρωμα τον νεαρό άνδρα.

Ο οδηγός του ΙΧ παραμένει άφαντος και αναζητείται από τις Αρχές.

Ο 18χρονος μίλησε στο STAR και περιέγραψε το σοκαριστικό τροχαίο, λέγοντας αρχικά ότι «αφού ζω και δεν έχω σκοτωθεί, παρακαλώ τον Θεό, πήγα και χθες και άναψα μια λαμπάδα».

«Λιποθύμησα κατευθείαν, δεν ένιωσα τίποτα ξύπνησα μετά από 10 λεπτά. Έχω διάστρεμμα στον ώμο και στην κλείδα και έχει μαζέψει ανάμεσα υγρό, στο πόδι έχω κάποια επιφανειακά χτυπήματα. Αν η μαγνητική δείξει πως έχω σπάσει την κλείδα σίγουρα θα κάτσω νοσοκομείο. Με το που τον χτύπησα απλά έβαλε πρώτη και έφυγε, δεν σταμάτησε πουθενά, δεν τον έχουν βρει ακόμα εξαφανισμένος είναι. Εγώ πήγαινα να βγάλω το μεροκάματο εκείνη την ώρα, πήγαινα στη δουλειά μου», είπε.

Ταραγμένος και συγκινημένος που σώθηκε, ο 18χρονος απέδωσε τη σωτηρία του στον παππού του: «Σαν χθες, την ημέρα της Ανάστασης, πριν από 11 χρόνια ο παππούς μου είχε φύγει από τη ζωή και ήταν ένας άνθρωπος που με αγάπαγε και τον αγάπαγα πολύ. Και πιστεύω ότι αυτός με έσωσε».

Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο

Το αυτοκίνητο βγήκε από στενό, έκλεισε τον δρόμο στον νεαρό μοτοσικλετιστή που κινείτο επί της Λεωφόρου Σπάτων – Αρτέμιδος, με αποτέλεσμα η μηχανή να πέσει πάνω του με μεγάλη ταχύτητα. Ο 18χρονος αναβάτης του δίκυκλου εκτινάχθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, όπου φαίνεται ο οδηγός του αυτοκινήτου να φεύγει από το σημείο μετά το τροχαίο, αφήνοντας τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή αβοήθητο.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα, αλλά έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνα, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν το όχημα μέσα από στοιχεία όπως το χρώμα, το μοντέλο και πιθανόν τον αριθμό κυκλοφορίας.