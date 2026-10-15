Ληστεία «μαμούθ» καλούνται να εξιχνιάσουν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Οι δράστες φέρονται να προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και να εξαπάτησαν γυναίκα, αρπάζοντας λίρες και χρυσαφικά με τη συνολική τους αξία να ξεπερνά τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

Το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, 13 Οκτωβρίου, άγνωστοι τηλεφώνησαν σε σπίτι γυναίκας στη συμπρωτεύουσα και της είπαν ότι είναι από την ΔΕΗ. Της μίλησαν για αρκετή ώρα και την έπεισαν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για ηλεκτροπληξία, καθώς θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην περιοχή όπου διέμενε για έλεγχο διαρροής ρεύματος.

Για την ασφάλεια της, της είπαν χαρακτηριστικά πως έπρεπε να μπει σε ένα δωμάτιο και να τοποθετήσει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα σε άλλο χώρο για να μην κινδυνέψει από τις υποτιθέμενες εργασίες.

Μεταξύ των μεταλλικών αντικειμένων που έπρεπε να απομακρύνει ήταν φυσικά και οι λίρες και τα χρυσαφικά της. Η ηλικιωμένη γυναίκα πείστηκε από τους επιτήδειους και τοποθέτησε 4.766 λίρες και πολλά τιμαλφή μέσα σε σακούλες και τα έβγαλε από το δωμάτιο.

«Πρέπει να αφήσετε την πόρτα του σπιτιού ανοιχτή»

Οι δράστες πριν αρπάξουν την περιουσία της γυναίκας, της είπαν να αφήσει την πόρτα του σπιτιού της ανοιχτή. Έτσι και έκανε. Την εξαπάτησαν και μπήκαν στο σπίτι της, πήραν τις σακούλες συνολικού βάρους 38 κιλών και έγιναν «καπνός».

Λίγο αργότερα, η ηλικιωμένη βγήκε από το δωμάτιο, όπου είχε κλειστεί και έψαχνε τις λίρες της, αλλά αυτές πουθενά. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ληστεία με μέθοδο απάτης που έχει σημειωθεί στα ελληνικά χρονικά.

​Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.