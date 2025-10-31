Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Νεκρή μέσα στο σπίτι της εντοπίστηκε μία γυναίκα 75 ετών, στην οδό Ικάρων στη Σαλαμίνα, στις 18:40 το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ΓΑΔΑ, δύο άγνωστοι δράστες έσπασαν το παράθυρο του σπιτιού και εισέβαλαν στο εσωτερικό και επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη, πιθανότατα με αιχμηρό αντικείμενο.

Το παράθυρο της οικίας βρέθηκε σπασμένο και παραβιασμένο, ενώ το θύμα έφερε ένα χτύπημα στο κεφάλι. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι από την κόρη της, η οποία ενημέρωσε τις Αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους δράστες να σπάνε παράθυρο στο σπίτι της ηλικιωμένης και να μπαίνουν μέσα.

Το σημείο αποκλείστηκε, ενώ έσπευσε κλιμάκιο της Ασφάλειας. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ συγκεντρώνονται στοιχεία από τη γειτονιά.