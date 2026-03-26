Ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τις 21.00 χθες (25/3) το βράδυ σε βενζινάδικο στον Άγιο Κωνσταντίνο, όταν άγνωστος άνδρας εισέβαλε στον χώρο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μαύρο μαντήλι και κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο.

Ο δράστης, υπό την απειλή του αντικειμένου, απείλησε τον υπάλληλο του πρατηρίου και κατάφερε να αποσπάσει από το ταμείο χρηματικό ποσό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, φτάνει περίπου τα 1.000 ευρώ. Αμέσως μετά τη ληστεία, τράπηκε σε φυγή, επιβιβαζόμενος σε σκούτερ και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο υπάλληλος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές εξετάζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του πρατηρίου και συλλέγουν στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.