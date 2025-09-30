Μία νύχτα φρίκης έζησε 56χρονος χρυσοχόος στη Ρόδο, όταν δέχθηκε άγρια επίθεση από δύο κουκουλοφόρους έξω από το κατάστημά του, το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 20:30.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του, οι δύο δράστες φορούσαν κουκούλες και μάσκες σιλικόνης, και του είχαν στήσει ενέδρα έξω από την επιχείρησή του. Ο ένας τον άρπαξε από τον λαιμό και τον έριξε στο έδαφος, ενώ ακολούθησε ανελέητος ξυλοδαρμός που διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά.

«Με άρπαξε από τον λαιμό και με έριξε κάτω. Για πέντε λεπτά με χτυπούσαν ανελέητα, 50 μπουνιές, 15 κλωτσιές στο πρόσωπο. Μου έβαλαν πετσέτα στο πρόσωπο, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Νόμιζα πως θα πεθάνω, πως θα πάθω ανακοπή», περιγράφει σοκαρισμένος ο επιχειρηματίας.

Λεία-μαμούθ από το κοσμηματοπωλείο

Ενώ ο πρώτος δράστης κρατούσε και ξυλοκοπούσε τον 56χρονο, ο δεύτερος εισέβαλε στο κατάστημα και άδειασε τις προθήκες, αρπάζοντας κοσμήματα μεγάλης αξίας. Όπως εκτιμά ο ιδιοκτήτης, η συνολική αξία των κλοπιμαίων ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. «Μου έλεγαν: «Μην ανησυχείς, είσαι ασφαλισμένος, αλλά εγώ δεν έχω ασφάλεια. Τους παρακαλούσα να με αφήσουν ζωντανό», δήλωσε ο χρυσοχόος. Ο 56χρονος, αιμόφυρτος και σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρά τραύματα σε πρόσωπο, λαιμό και σώμα.

«Τα μάτια μου δεν άνοιγαν, φοβόμουν πως έχω εσωτερική αιμορραγία. Ο λαιμός μου είναι μαυρισμένος από το πνίξιμο. Ζήτησα να μου βάλουν ηρεμιστικό στην ενδοφλέβια για να μπορέσω να κοιμηθώ», ανέφερε με τρεμάμενη φωνή. «40 χρόνια δουλειάς, τώρα στα σκουπίδια».

Ο άτυχος χρυσοχόος, που εργάζεται στο επάγγελμα εδώ και τέσσερις δεκαετίες, δηλώνει συντετριμμένος τόσο για την κακοποίηση που υπέστη όσο και για την οικονομική καταστροφή που βιώνει. «Είμαι σε χάλι μαύρο. Όλη μου η ζωή, 40 χρόνια δουλειάς, τώρα στα σκουπίδια. Δεν είδα καθόλου τα πρόσωπά τους. Είχαν καλυφθεί πλήρως με μάσκες».

Έρευνες από την Ασφάλεια Ρόδου

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Έχουν ήδη συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και αναζητούν οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στη σύλληψή τους. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για ταυτοποίηση ή προσαγωγές.