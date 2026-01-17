Ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (16/01) σε ξενοδοχείο ημι-διαμονής στον Πειραιά.

Δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν στις 22:15 στο ξενοδοχείο στην οδό Δυοβουνιώτη 31.

Οι δράστες απείλησαν με όπλο και μαχαίρι την 30χρονη υπάλληλο και πήραν 3.500 ευρώ.

Κλήθηκε η αστυνομία και έγιναν αναζητήσεις στην περιοχή.

Συνελήφθη ένας 18χρονος από τις Αρχές στη συμβολή των οδών Ζαΐμη και Γιαννοπούλου. Σημειώνεται πως συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

