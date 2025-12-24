Σε μάστιγα τείνουν να εξελιχθούν, οι επιθέσεις θρασύτατων ληστών σε ανήλικα παιδιά που λένε τα κάλαντα την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να τους αποσπάσουν τις εισπράξεις.

Σήμερα 24 Δεκεμβρίου, καταγράφηκαν τρεις τέτοιες επιθέσεις κατά τις μεσημβρινές ώρες, σε συγκεκριμένες περιοχές του λεκανοπεδίου, με τους ανήλικους να πέφτουν θύματα κλοπής, υπό την απειλή ή ακόμη και με τη χρήση βίας.

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο περιστατικό στην Πλατεία Ευτέρπης, κοντά στον ΗΣΑΠ Αμαρουσίου, δύο άτομα απείλησαν με χρήση βίας, τρεις ανηλίκους, ηλικίας 13 ετών, και τους πήραν τα χρήματα από τα κάλαντα, τα οποία σύμφωνα με τα παιδιά ήταν περίπου 100 ευρώ.

Στο δεύτερο περιστατικό που συνέβη στις 11:50 π.μ. στην οδό Μαρίκας Κοτοπούλη στο Χαϊδάρι, δύο άτομα με τη χρήση βίας, πήραν από δύο ανήλικους, ηλικίας 14 και 15 ετών, τα χρήματα από τα κάλαντα, που ήταν περίπου 150 ευρώ.

Στο τρίτο περιστατικό που συνέβη στις 12:56 μ.μ. στην Πλατεία Ελευθερίας στο Νέο Ψυχικό, τρία άτομα με την απειλή μαχαιριού, πήραν από δύο 14χρονους, τα χρήματα από τα κάλαντα, που όπως είπαν τα παιδιά ήταν περίπου 160 ευρώ.