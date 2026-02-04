Άγνωστοι λήστεψαν ηλικιωμένη στο Αγρίνιο και απέσπασαν πάνω από 40.000 ευρώ, καθώς και ένα δαχτυλίδι αξίας 400 ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος τεσσάρων ανδρών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2025, όταν τρεις εκ των τεσσάρων δραστών εισήλθαν στην κατοικία της ηλικιωμένης στο Αγρίνιο και αφού τα έκαναν όλα άνω κάτω, της έκλεψαν μια τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό άνω των 40.000 ευρώ, ένα δαχτυλίδι αξίας περίπου 400 ευρώ, καθώς και προσωπικά έγγραφα της παθούσας.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 30 Δεκεμβρίου 2025, ο τέταρτος ληστής, ενεργώντας από κοινού με δύο ακόμη από τους εμπλεκόμενους, επέστρεψε στο ίδιο σπίτι με σκοπό μια νέα κλοπή. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν απέσπασαν τίποτα και οι δράστες συνελήφθησαν.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανία.

