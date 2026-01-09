Ληστεία με συνοδεία …πίτμπουλ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (7/1) σε περίπτερο στο κέντρο της Αθήνας, όπου ο δράστης προσέγγισε τον υπάλληλο υποδυόμενος τον τουρίστα, έχοντας μαζί του ένα πίτμπουλ, το οποίο επιτέθηκε και αυτό στον άτυχο υπάλληλο του περιπτέρου.

Χτύπησε την πόρτα του περιπτέρου και επιτέθηκε στον υπάλληλο

Ο δράστης, ο οποίος είχε μαζί του ένα πίτμπουλ χτύπησε την πόρτα του περιπτέρου, παριστάνοντας τον τουρίστα. Όταν ο υπάλληλος άνοιξε τον γρονθοκόπησε, τον έριξε στο έδαφος και στη συνέχεια άρπαξε περίπου 1.000 ευρώ από το ταμείο.

Έδωσε εντολή στο πίτμπουλ μα επιτεθεί στον περιπτερά

Την ώρα που ο άτυχος περιπτεράς βρισκόταν στο έδαφος και καλούσε σε βοήθεια, ο δράστης έδωσε εντολή στο πίτμπουλ να επιτεθεί και δάγκωσε τον άτυχο στο χέρι προκαλώντας του ακόμα περισσότερα τραύματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης συνελήφθη μετά από έρευνες της ομάδας ΔΙΑΣ Αθηνών.

Δείτε βίντεο