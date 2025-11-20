Ένοπλος λήστεψε κατάστημα καφέ – ψιλικών στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, απειλώντας τόσο τον υπάλληλο όσο και μια πελάτισσα, στην οποία άσκησε σωματική βία.

Απέσπασε ευρώ από την ταμειακή μηχανή και τσιγάρα και τράπηκε σε φυγή. Κατά την έξοδο του, ο υπάλληλος τον ακινητοποίησε, με αποτέλεσμα ο 39χρονος ληστής να συλληφθεί από προστρέξαντες αστυνομικούς.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η ληστεία σημειώθηκε, χθες το πρωί, με τους αστυνομικούς να κατάσχουν το όπλο, το οποίο περιείχε έναν κάλυκα κι ένα φυσίγγιο.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει:

Συνελήφθη από προστρέξαντες αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας, 39χρονος ημεδαπός, ο οποίος πρώτες πρωινές ώρες χθες (19-11-2025), αφού εισήλθε σε κατάστημα καφέ – ψιλικών σε περιοχή της Τούμπας, ακινητοποίησε με χρήση σωματικής βίας πελάτισσα και στη συνέχεια απείλησε αυτήν και υπάλληλο του καταστήματος με όπλο, αφαιρώντας πακέτα τσιγάρων και το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ. Ακολούθως, ο 39χρονος εξήλθε του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε από τον υπάλληλο. Επιπλέον, από τους προστρέξαντες αστυνομικούς κατασχέθηκε το όπλο, το οποίο περιείχε 1 κάλυκα και 1 φυσίγγιο.

Πηγή: TyposThes