Με μπουφάν, κουκούλες και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν το βράδυ της Τρίτης, οι ληστές σε βενζινάδικο στους Κουνάβους Ηρακλείου, λίγο πριν ο υπάλληλος κλείσει το κατάστημα.

Οι δράστες απείλησαν με χοντρό κλαδί τον υπάλληλο να τους δώσει τα χρήματα που είχε το ταμείο. Ο υπάλληλος φανερά τρομαγμένος, σηκώνει τα χέρια ψηλά και στη συνέχεια ακολουθεί τις εντολές τους και τους δίνει 200 ευρώ.

Στην συνέχεια, οι δράστες άρπαξαν πακέτα με τσιγάρα και τράπηκαν σε φυγή πεζοί.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που ξεκίνησε τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες μιλούν για ληστές με καταγωγή από την Ελλάδα και μάλιστα νεαρής ηλικίας.

