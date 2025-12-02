Χθες το πρωί (01/12) άγνωστοι απείλησαν με μαχαίρι 52χρονο άνδρα για να τον κλέψουν στον Αποκόρωνα στα Χανιά.

Ειδικότερα, οι ληστές μπήκαν στο σπίτι του 52χρονου και με την απειλή μαχαιριού κατάφεραν να του αποσπάσουν αρχικά το χρηματικό ποσό των 3000 ευρώ και στην συνεχεία του πήραν και το αγροτικό του αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες φορούσαν μάσκες τύπου full face τύπου, όταν εισήλθαν στο σπίτι του.

Οι δράστες αφαίρεσαν και το χρηματοκιβώτιο που είχε στην κατοχή του ο 52χρονος, το οποίο σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα ήταν άδειο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: ZarpaNews