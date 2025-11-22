Ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ (21/11) στον Δρυμό της Θεσσαλονίκης.

Δύο άνδρες, μαζί με έναν ακόμα συνεργό που περίμενε σε όχημα και αναζητείται, μπήκαν σε κατοικία της περιοχής προκειμένου να κλέψουν ό,τι πολύτιμο έβρισκαν.

Ωστόσο, οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη και λόγω του αιφνιδιασμού τους πήδηξαν από το μπαλκόνι.

Το μπαλκόνι είχε ύψος έξι μέτρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά. Ο συνεργός τους, τους εγκατέλειψε και εκείνοι κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Πηγή: Thesspost